Milan, la Coppa è una chimera: Pioli punito nelle scelte

MILANO - La Coppa Italia sfuma, di nuovo, davanti al pubblico amico e il secondo obiettivo stagionale se ne va in archivio. Dopo l’eliminazione dello scorso anno per mano del Torino, ecco che la sconfitta contro l’Atalanta di ieri sera toglie a Stefano Pioli e al Milan la possibilità di puntare alla coppa nazionale, che continua ad essere una chimera visto che i rossoneri non la vincono dalla stagione 2002-03. Non hanno pagato, alla lunga, le scelte iniziali dell’allenatore milanista che ha deciso di schierarsi a specchio contro la Dea che, dopo una prima fase di assestamento e sbandamento (compreso il gol di Leao), ha messo subito le cose a posto con il gol del pareggio di Koopmeiners, che poi ha bissato su calcio di rigore, concesso da Di Bello per fallo di Jimenez su Miranchuk.

La mossa di Gasperini che ha mandato in cortocircuito Pioli è stata proprio quella di far puntare sistematicamente il terzino spagnolo, che dopo l’exploit contro il Cagliari, ha pagato tremendamente dazio al cospetto di un avversario arrivato a San Siro con il chiaro intento di andare in semifinale. Insistere su di lui, snaturando la squadra a livello tattico e rinunciando ancora una volta a Theo Hernandez nel suo ruolo di terzino (il gol di Leao arriva nell’unica sgasata del francese sulla corsia, non un caso…) sono state mosse che hanno inciso sul mancato accesso alle semifinali. Una macchia che, alla fine dell’anno, non potrà non essere analizzata dalla dirigenza quando tirerà le somme della stagione, visto che raggiungere la finale, con l’Inter eliminata dal Bologna agli ottavi, poteva e doveva essere un obiettivo primario.

Milan, le dichiarazioni di Scaroni Paolo Scaroni, presidente rossonero, nel pre partita, aveva dichiarato a Mediaset: "Quando parliamo della Coppa Italia mi vengono delle domande, temo che giochiamo troppe partite. E mi chiedo: “È proprio necessaria?”. Poi visto che non la vinciamo da 21 anni dico che dobbiamo vincerla e incidere il nostro nome anche in questa competizione". Ieri non c’era una bella aria a fine partita, perché dopo aver eliminato il Cagliari con le seconde linee, la speranza e l’obiettivo di tutto l’ambiente era quello di poter eliminare l’Atalanta per giocarsi la doppia sfida contro la Fiorentina ad aprile per, poi, cercare di arrivare alla finalissima di Roma. Invece il Milan guarderà altre squadre contendersi il trofeo e a Pioli, per salvare l’annata, non resta che centrare la qualificazione alla prossima Champions e poi provare a fare un cammino importante in Europa League. Ma dopo l’uscita prematura dalla lotta per lo scudetto e quella dal girone di Champions, ecco un’altra X rossa sulla Coppa Italia.

