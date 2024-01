Milan, Thiago Motta è la prima scelta: fine corsa per Pioli

MILANO - Stefano Pioli ha risollevato il Milan ed è arrivato a vincere uno scudetto nella stagione ’21-22 grazie a diverse idee innovative. Il suo 4-2-3-1 variava a seconda degli avversari e del trequartista schierato alle spalle del centravanti. E poi aveva dato al binario Theo Hernandez-Leao delle linee differenti per sorprendere gli avversari. Pioli aveva sperimentato e vinto. Quello stesso metodo di lavoro, non ha però portato frutti nelle stagioni successive: il Milan, come si è visto anche mercoledì contro l’Atalanta, è una squadra con picchi alti e bassi, con poca continuità non solo fra una gara e l’altra, ma anche nei 90 minuti.

A meno di grandi sorprese, come raccontiamo ormai da settimane, a fine annata si interromperà la lunga storia di Pioli col Diavolo: il club, più di una volta, ha ribadito la fiducia nei suoi confronti e se non accadranno cataclismi arriverà con lui in panchina a fine maggio. Poi, però, ci si saluterà, al di là del contratto fino al 2025. Quello che proprietà e dirigenza non vorrebbero cambiare è però la filosofia di fondo, sia nella costruzione della squadra, sia nella sua elaborazione sul campo a Milanello e in partita. Un Milan che dovrà continuare a dare un’idea di modernità. Per questo da un lato la candidatura di Antonio Conte intriga diverse componenti del club perché darebbe una sorta di garanzia di ritorno al successo - in fondo, tolta l’eccezione Tottenham, questo dice il curriculum dell’allenatore salentino -, ma dall’altro c’è la voglia di affidare la ripartenza a un tecnico emergente che sposi a pieno l’idea di calcio della società rossonera.

Milan, Thiago Motta in cima alla lista Per questo il profilo di Thiago Motta rimane il nome in cima alla lista dei dirigenti di Casa Milan. Il tecnico del Bologna, classe 1982, è senza dubbio l'allenatore rivelazione di quest'annata, dopo il buon lavoro svolto già nello scorso campionato quando raccolse la squadra dopo Mihajlovic. Il Bologna è quinto, ha perso alla prima giornata proprio contro i rossoneri - ma a metà agosto le due identità delle squadre erano diametralmente opposte a oggi -, poi ha però infilato un filotto incredibile di risultati utili. L'italo-brasiliano ha il contratto in scadenza col Bologna a giugno e il rinnovo è in stand-by. Si parla da tempo di prolungamento, magari con una clausola per liberarsi in caso di chiamata da top club, ma ancora non è arrivata la firma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA