"Lui è furbo, fa sempre così": Milan-Roma e la stoccata Pioli a Mourinho

"Mourinho dice che il Milan è in corsa per lo scudetto? Mou è un top, è furbo, intelligente e scaltro, prima di certe partite esalta sempre gli avversari. Cosa fare meglio? Cercare di avere un obiettivo ben preciso, quello di migliorare il girone d'andata. Migliorarlo ti garantirebbe il terzo posto, se vuoi ambire a qualcosa di più devi migliorarlo veramente tanto". Così Stefano Pioli, tecnico del Milan, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma a San Siro. L'allenatore rossonero ha aggiunto: "Una riunione dopo la gara con l'Atalanta? L'incontro c'è stato. Mi è sembrato un incontro efficace su quello che vogliamo fare da domani in avanti. Abbiamo obiettivi belli chiari. Abbiamo subito un'altra delusione dopo la Champions, dobbiamo trasformare questa delusione in grande energia per riscattarci immediatamente".