Pioli e i rimpianti Milan in campionato: "Dalla gara con la Juve in poi..."

"Gli esterni d'attacco hanno fatto quello che gli avevamo chiesto. Noi facciamo lavorare tanto i terzini, gli esterni offensivi hanno fatto quello che dovevano fare. Abbiamo provato ad aspettarli, specialmente sui movimenti di Lukaku ed El Shaarawy. Ogni tanto può capitare che sugli esterni arrivi in ritardo. Sul 2-1 si erano riaperti i giochi, c’era anche un po’ di stanchezza. Poi il terzo gol ci ha dato più serenità per il finale". Lo ha detto Stefano Pioli a Dazn dopo la vittoria del Milan contro la Roma .

Sul mercato: "Rinforzi in difesa? Il club sa che ci sono delle esigenze e sta lavorando. Vediamo se ci saranno delle opportunità da cogliere. Cardinale ci ha sostenuto nello spogliatoio prima della partita e ci ha detto che il club farà di tutto per migliorare la squadra, con delle spese intelligenti e con delle idee. Non possiamo parlare di cifre".

Pioli, il futuro e la lotta scudetto

Sul futuro: "Non sono né preoccupato né infastidito, le aspettative le abbiamo alzate noi col nostro percorso, normale che ci si aspetti sempre il massimo. Quando non raggiungi certi obiettivi ci sono le critiche, ma conta cercare soluzioni e migliorie. La stagione è molto lunga". Infine, sulla lotta scudetto: "Lotta scudetto? Toglieteci. Dobbiamo fare la corsa su noi stessi, abbiamo fatto un discreto girone d'andata ma vogliamo fare un ottimo ritorno. Paghiamo un mese in cui abbiamo raccolto solo due punti, contro Lecce e Napoli. Sicuramente potevamo essere più vicini alle prime, paghiamo le partite contro Juventus, Napoli, Udinese e Lecce dove abbiamo raccolto solo due punti. Ma è inutile pensare a quello che avremmo dovuto fare, pensiamo al presente. Siamo in corsa su due competizioni e possiamo dire la nostra".