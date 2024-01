Maignan denuncia cori razzisti, Udinese-Milan sospesa da Maresca

Episodio da condannare al Bluenergy Stadium durante il primo tempo di Udinese-Milan . Le due squadre sono scese in campo alle 20:45 nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A e nella prima frazione di gioco Mike Maignan è stato vittima di cori razzisti da parte dei tifosi di casa. Il portiere rossonero al 26' è stato infatti preso di mira dai sostenitori della squadra di Cioffi e a quel punto ha richiamato l'attenzione dell'arbitro Maresca per segnalare l'increscioso episodio.

Maignan, cosa è successo

Nel comunicare al direttore di gara quanto accaduto, Maignan ha anche mimato un gesto simile a quello della scimmia. Dopo pochi minuti è anche arrivata la comunicazione dello speaker che ha invitato i sostenitori dell'Udinese ad evitare certe manifestazioni indegne. La situazione è poi andata precipitando: la partita è stata infatti sospesa al 33' dopo che il portiere ha lasciato la porta senza voler rientrare in campo. Mike si è fermato all'interno del corridoio prima degli spogliatoi con i suoi compagni di squadra che lo hanno provato a consolare, mentre alcuni giocatori dell'Udinese sono andati sotto la propria curva per invitare i tifosi a non continuare. Dopo qualche minuto l'estremo difensore rossonero è tornato in campo e la partita è ricominciata.