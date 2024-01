La dottrina di Infantino e il rischio di ricatti

Le parole di Gianni Infantino, presidente della Fifa, sulla tolleranza zero da adottare per arginare il fenomeno del razzismo nel calcio sono totalmente condivisibili in linea di principio ma, tradotte nella realtà, possono portare a situazioni alquanto scivolose. Detto che i regolamenti già prevedono la sconfitta a tavolino a una squadra i cui tifosi si sono macchiati di gesti o cori razzisti nei confronti di un avversario, applicare in senso ristrettivo la norma sarebbe cosa buona e giusta solo nel migliore dei mondi possibili, ovvero quello in cui non esiste il rischio che un provvedimento sacrosanto non si presti a eventuali atti ricattatori. E l’Italia (purtroppo) non è immune da questo pericolo.