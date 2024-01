Boateng, la rabbia 10 anni dopo: "Vergogna, sul razzismo non cambia mai nulla"

Sono passati undici anni dai fatti di razzismo di Pro Patria-Milan, con Kevin-Prince Boateng che lasciò il campo seguito da tutta la squadra. Le immagini di quel gesto fecero il giro del mondo. Oggi l’ex trequartista milanista, che svolge anche il ruolo di consulente del presidente Fifa Gianni Infantino in materia di razzismo e di salute mentale dei giocatori, torna a parlare di quanto accaduto a Maignan: "Non sono stati fatti passi in avanti. Se nel 2024 il portiere del Milan si trova a dover abbandonare il campo, vuol dire che non è cambiato nulla sul tema degli insulti razzisti. È una vergogna. Io capisco cos’ha provato. Sto collaborando con la Fifa per il problema del razzismo e per la salute mentale dei giocatori per dargli una mano perché tutti pensano che, siccome sono ricchi e famosi, i giocatori non abbiano problemi. Ne conosco tanti che soffrono di depressione: anche io ne ho sofferto, anche se non lo davo a vedere in campo".