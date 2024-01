Pioli vs Thiago Motta: lo guarda dall'alto, dopo aver cambiato passo

INVIATO A MILANO - Che il calcio sia una questione di sliding doors è un argomento che non ammette repliche: le occasioni vanno prese. Più complicato comprendere come sia anche diventato un mondo in cui la memoria lunga ha invece vita breve. Basti vedere che cosa capita regolarmente a Stefano Pioli da poco più di un anno a questa parte: tutto quanto costruito al Milan (scudetto compreso) è passato in secondo piano, prevale la negatività. E ogni passo falso - intero o mezzo, poco conta - è buono per metterlo in discussione. Prendete Milan-Bologna, il match che ponr di fronte l'attuale tecnico rossonero e Thiago Motta, uno di quelli indicati come suo possibile sostituto. Poco prima della metà di dicembre le indiscrezioni in tal senso abbondavano: il Milan stava per uscire dalla Champions League e si vedeva distaccato in campionato da Inter e Juventus. E il 9 dicembre (15ª giornata) i rossoneri avevano 29 punti, contro i 25 dei rossoblù da tutti elogiati - giustamente - per le vittorie e il bel gioco.