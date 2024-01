Pioli: "Milan, fino al 92' tutto positivo. Zirkzee? Lo seguo dal Bayern..."

Il Milan esce da San Siro con un punto dopo la combattuta sfida contro il Bologna di Thiago Motta. I rossoneri hanno pareggiato 2-2 dopo essersi fatti riprendere al 91' dal rigore di Orsolini dopo la doppietta di Loftus-Cheek e i due clamorosi errori dal dischetto di Giroud e Theo Hernandez. Dopo il triplice fischio ai microfoni si è presentato Stefano Pioli che ha dichiarato: "Rammarico per non aver vinto. Abbiamo sbagliato due rigori e abbiamo avuto tante occasioni. Oltre ai due rigori eravamo riusciti a tornare in vantaggio ma questo ci deve insegnare che non si può mollare l'attenzione come abbiamo fatto noi. È un peccato perchè la prestazione l'abbiamo fatta con tanta qualità e volontà ma non è stato sufficiente".