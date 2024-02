Pioli ne ha per tutti: "Conte al Milan? Mi annoia". E snobba Inter-Juve...

MILANO - Parla alla vigilia della trasferta di Frosinone, il tecnico del Milan Stefano Pioli che in conferenza stampa ha presentato il prossimo impegno dei rossoneri. Il Milan allo Stirpe arriva con la voglia di riscattare il pari interno con il Bologna e Pioli spiega: "La cena insieme era programmata prima del Bologna, ma per gli incontri che ho avuto e gli allenamenti fatti sono convinto che la squadra sia consapevole del momento e che la stagione sia ancora lunga". Una gara importante anche per riaccendere una piccola speranza Scudetto con l'occasione di sfruttare il risutato di Inter-Juve, ma Pioli non sembra dare importanza al big match di San Siro: "C'è domenica ed è vero, ma per noi conta domani e domani c'è il Frosinone; loro giocano molto bene".