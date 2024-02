Pioli gongola: "Jovic decisivo, Milan vicino a Inter e Juve. Ora tifo..."

FROSINONE - Come ad Udine il Milan si porta avanti, si trova ad inseguire (2-1) e nel finale vince 3-2 a casa del Frosinone grazie al gol dell'uomo della provvidenza Luka Jovic (5° gol in campionato). Le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Dazn nel post-partita: "Luka è un giocatore decisivo. Non sta avendo tantissimo minutaggio ma lo sfrutta per aiutare la squadra. Lo sprono tantissimo, credo nelle sue qualità. Ma non è solo merito di Luka. Abbiamo cominciato così così, poi siamo cresciuti, non abbiamo concesso tanto. Poi siamo andati sotto ma dal punto di vista caratteriale non abbiamo mollato".

Lucidità di aspettare

"Così tanta calma in un certo momento sì, ma che la squadra ci crede sì. Ci avevamo creduto anche col Bologna ma non ci siamo riusciti. Nel nuovo anno siamo molto vicini ai livelli di Inter e Juventus che stanno andando fortissimo".

Migliorare la difesa

“Credo che più salirà il livello, ad esempio contro Napoli e Rennes, dobbiamo alzare il livello delle nostre situazioni. Anche sul secondo gol preso, ci siamo ma non siamo attenti fino alla fine. Non prendiamo l’inserimento come siamo abituati a fare. Credo che il Frosinone nel secondo tempo non abbia concluso tanto verso la porta. Non è una situazione a dirti che non stai lavorando bene nella fase difensiva però è chiaro che si possono fare meglio ancora tante cose, soprattutto in non possesso palla”.