Mirabelli rivela: "Il Milan non ha lottato per tenere Calhanoglu"

Correva l’anno 2015. Massimiliano Mirabelli, allora responsabile dello scouting dell’Inter, va in Germania per osservare da vicino un promettente calciatore turco: Hakan Calhanoglu. E sostanzialmente ne rimane folgorato, tanto da tesserne relazioni più che positive ai dirigenti nerazzurri. Due anni dopo Mirabelli diventa ds del Milan. E uno dei primi giocatori che decide di portare a Milano è proprio quel ragazzo che tanto lo aveva impressionato: "La gente mi prese quasi per pazzo. In Germania lo conoscevano tutti. Qui si diceva: 'Calhanoglu chi?' E si andava su internet per scoprire chi fosse - ricorda il dirigente in esclusiva perTuttosport -. Poi, quando le persone leggevano che fosse fermo da otto mesi - a causa di una squalifica per aver firmato un doppio contratto - iniziarono a criticare il suo arrivo. Molti non erano contenti. Provi a immaginare, cosa volesse dire per me, presentarsi al Milan portando questo tipo di profilo. Oggi è troppo facile parlare di Calha. Ai tempi si fidi, non era così".