Il Milan accelera per lo stadio: comprati i terreni a San Donato

Il Milan è il nuovo proprietario del terreno di San Donato. Con il rogito dell'8 febbraio, RedBird ha infatti ultimato l'acquisizione dell'area San Francesco all'interno del comune lombardo, destinata ad accogliere il nuovo stadio. Il rogito completato ieri è il passaggio finale del preliminare di acquisto per il terreno sul quale si era già impegnata SportLifeCity (la società che il Milan controlla ora al 90%, dopo averla rilevata nel luglio del 2023). Si tratta di un terreno che è già stato oggetto di approvazione per la sua destinazione d’uso e che quindi rientra nel Piano Integrato d’Intervento (PII). La cifra investita per il terreno è decisamente inferiore a 40 milioni di euro. La somma in questione si riferisce infatti ai versamenti da parte dell’azionista di controllo RedBird per spese relative al progetto stadio, che comprendono la documentazione per la presentazione della domanda di variante urbanistica, i terreni oggetto del rogito e altri aspetti sempre legati al nuovo impianto. Questo quanto sottolineava il Milan nel bilancio chiuso al 30 giugno 2023: «Nel corso dell’esercizio il socio di maggioranza ACM Bidco B.V. ha effettuato un versamento in conto futuro aumento di capitale a favore della Capogruppo AC Milan S.p.A. per complessivi 40 milioni di Euro necessari per coprire spese ed investimenti relativi al progetto “Nuovo Stadio” e per il rafforzamento patrimoniale della Capogruppo».