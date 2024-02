Theo Hernandez, l'incontro con Maldini e Inter-Atletico: "È chiaro per chi tifo"

A tutto Theo Hernandez . L'esterno del Milan , reduce dall'incredibile vittoria di Frosinone e che domani sarà impegnato nella sfida contro il Napoli . si apre alle colonne di As. Il rapporto con Pioli , quello con Ibrahimovic , ma non mancano le parentesi su Maldini, Cristiano Ronaldo , la Champions League e... l' Inter . L'incipit è chiaro, in rossonero sta benissimo "sia dal punto di vista sportivo che personale. Mi sento molto bene qui. Sono totalmente fatto per questa città meravigliosa che mi ha accolto fin dal primo giorno come se fosse la mia casa per la vita. Tutto è stato facile fin dal primo momento. Ho formato una famiglia, mi sento amato e sono molto felice".

Theo e il Milan: Maldini, Ibra e Pioli

A farlo arrivare in rossonero, ormai nel 2019, fu Paolo Maldini: "Ad essere sincero, la prima volta che ho visto una leggenda come lui venire a parlarmi, ero un po' nervoso. È stato molto chiaro fin dal primo momento, mi ha spiegato il progetto, cosa voleva da me e mi ha detto che con lui sarei stato uno dei migliori al mondo, motivo sufficiente per non esitare nel voler andare a Milano. È stato molto importante. Il Milan ha mostrato un interesse totale fin dal primo momento. È il club che ha vinto più Coppe europee dopo il Real Madrid e il fatto che una figura come Maldini mi abbia spiegato di persona il progetto è stato fondamentale per i miei agenti e per me".

Ed è al Milan che ha incontrato Stefano Pioli: "È una persona molto vicina ai giocatori e si è impegnato con me in ogni momento. Mi ha dato la massima fiducia per poter sfruttare le mie qualità e ho cercato di ripagarlo in campo con il mio lavoro. Gli sono molto grato sia a livello personale che professionale perché è stata una persona fondamentale per migliorare le mie prestazioni". Fondamentale nel suo percorso rossonero la presenza di Zlatan Ibrahimovic: "Leader nato. Anche quando non poteva aiutarci in campo, la sua sola presenza nello spogliatoio faceva sì che nessuno si rilassasse un attimo. Il suo carattere vincente si trasmette a tutti. Ora si è allontanato dal campo, ma è sempre vicino alla squadra, continua ad aiutarla a capire cosa sia il Milan e quanto sia impegnativo indossare questa maglia". Sulla permanenza in rossonero...