Idea Di Gregorio al Milan: è l’alternativa se Maignan non rinnova e parte

Gli occhi del Diavolo sull’Uomo DiGre. Il Milan ha già iniziato a guardarsi intorno per farsi trovare pronto nel caso in cui non dovesse decollare la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan . La blindatura del francese resta la priorità dalle parti di via Aldo Rossi, ma le sirene di mercato per il francese non mancano ( Bayern Monaco e un paio di big inglesi lo seguono da tempo) e potrebbero sfociare in offerte difficili da rifiutare nel prossimo mercato estivo. L’abrogazione del Decreto crescita, tra l’altro, non aiuta il Milan nella vicenda. Per allungare il contratto del portiere (attualmente in scadenza nel 2026) fino al 2028 serve, infatti, un sostanzioso ritocco dell’ingaggio dagli attuali 2,8 ad almeno 7-8 milioni a stagione. Insomma, l’accordo appare tutt’altro che semplice e scontato da raggiungere. Così come la prima proposta messa sul tavolo dai dirigenti milanisti in autunno (intorno ai 5 milioni annui) non è stata ritenuta sufficiente per chiudere la pratica.

Di Gregorio nel mirino

Ecco perché in casa rossonera hanno avviato la fase di monitoraggio nei confronti dei possibili sostituti. I radar degli scout milanisti si sono focalizzati in particolare sulla vicina Brianza, dove da mesi brilla Michele Di Gregorio. L’estremo difensore del Monza è per rendimento il miglior portiere dell’attuale Serie A. Un’esplosione che non sta passando affatto inosservata. Tanto che, a inizio gennaio, dalla Premier League si erano già fatti avanti in maniera concreta. In particolare era stato il Newcastle a corteggiare il portiere di Corsico, che però ha declinato le avances dei Magpies. Sia lui sia l’ad monzese Adriano Galliani hanno ritenuto più congeniale proseguire insieme fino al termine della stagione. Tradotto: per il grande salto in una big c’è tempo e il momento giusto sarà in estate. D’altronde il Monza ha già fatto il prezzo: per accaparrarsi DiGre servono 20 milioni. La stessa valutazione per la quale è volato Oltremanica Guglielmo Vicario l’estate scorsa. A differenza dell’ex Empoli, però, l’ex capitano della Primavera dell’Inter ha le idee chiare sul proprio futuro e vorrebbe restare in Italia. Insomma, bye bye Premier League.

La Premier su Maignan

Ecco perché la pista Milan va tenuta d’occhio e può scaldarsi parecchio nei mesi a venire. La settimana prossima all’U-Power Stadium è in programma il faccia a faccia tra Di Gregorio e Maignan, con il primo che proverà a mettersi in mostra per convincere Furlani e Moncada di essere lui l’uomo giusto per (eventualmente) rimpiazzare il francese. Se infatti dovesse arrivare un’offertona stile quella recapitata a fine giugno dal Newcastle per Sandro Tonali (80 milioni), Maignan in estate potrebbe lasciare Milano. A maggior ragione se nel frattempo non dovesse essere stato raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto. E a quel punto il sostituto di Magic Mike sarebbe distante soltanto pochi chilometri.