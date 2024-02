Pioli, 220 panchine come Sacchi e il tentativo di tenersi il Milan

INVIATO A MILANO - Gira e rigira, si finisce sempre lì. Su quale sarà il futuro di Stefano Pioli. Un ritornello che non ha smesso di frullare nelle teste neppure nei giorni sanremesi (Julen Lopetegui l'ultimo nome venuto a galla), per un Giorgio Furlani in versione Angelina Mango: «Le voci su Conte infastidiscono e annoiano, siamo con il nostro allenatore». Così l'ad rossonero in settimana. Vere o di facciata che siano queste smentite, indicano il clima in ambito societario, tutto teso a mantenere la giusta serenità per perseguire gli ultimi obiettivi raggiungibili, dopo le eliminazioni premature in Champions League e Coppa Italia: uno dei primi quattro posti per la Champions che verrà (nuovo format e più ricca) e un cammino il più lungo possibile in Europa League.