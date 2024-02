Pioli-Milan, la conferma passa comunque dall'Europa

Più che all’Italia occorre guardare all’Europa per capire se il futuro di Stefano Pioli parlerà ancora rossonero. Perché in Italia il Milan ha messo (quasi) al sicuro la qualificazione alla prossima Champions League, quella che porterà ancora più soldi in cassa dalla prossima rinnovata edizione. E questo era uno degli obiettivi stabiliti dalla proprietà, dopo l’uscita anticipata ai gironi di quest’ anno e dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta. L’altro è la coppa di consolazione, quella Europa League in cui il Milan è retrocesso. Un trofeo che lo stesso Pioli ha messo nel mirino non appena buttato fuori dalla Champions («Proveremo a vincerla»), ma di non facile raggiungimento. Non si deve guardare infatti solo alla presenza dello straordinario Leverkusen e dell’eccellente Liverpool. Già il Rennes, avversario giovedì sera nell’andata degli spareggi, è avversario complicato, che si presenta al Meazza sull’onda di sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove partite tra Ligue1 e Coppa di Francia (con uno dei due pareggi trasformato in successo ai rigori sul Marsiglia). Curiosamente, lo stesso cammino del Milan in campionato, a sottolineare come i rossoneri arrivino in un ottimo momento all’appuntamento e non magari con il fiato corto come la passata stagione, nella semifinale di Champions contro l’Inter.