Milan-Rennes, la probabile formazione: Pioli e la scelta su Kjaer

MILANO - Stefano Pioli , che ieri è stato premiato a Milanello per le 100 vittorie sulla panchina milanista conseguite contro l’Udinese tre settimane fa, oggi potrà valutare le condizioni sia di Simon Kjaer che di Samuel Chukwueze . Il difensore danese, uscito per un fastidio muscolare nel secondo tempo della partita contro il Napoli, ieri ha dato segnali positivi ma solo l’allenamento odierno potrà dire se sarà convocabile e schierabile o meno. Nel caso in cui non dovesse farcela, allora ci sarebbe il ritorno di Theo Hernandez nella posizione di difensore centrale accanto all’ottimo Matteo Gabbia di queste settimane (oggi parlerà in conferenza stampa). A sinistra, con lo slittamento di Theo, toccherebbe a Filippo Terracciano mentre Alessandro Florenzi agirà sulla corsia di destra, visto che Davide Calabria è fermo ai box per un edema all’inserzione dell’adduttore sinistro che lo terrà fuori anche dalla partita contro il Monza.

Chukwueze è tornato

Per quanto concerne Chukwueze, l’esterno nigeriano è di rientro dalla Coppa d’Africa, persa in finale contro la Costa d’Avorio. Se sarà in buone condizioni, allora Pioli potrebbe convocarlo mentre se dovesse essere affaticato dal viaggio di rientro, allora lo si rivedrà contro il Monza. Tijani Reijnders è pronto a tornare dall’inizio accanto a Ismael Bennacer e dietro a Loftus-Cheek, che potrebbe riposare contro il Monza in campionato. Anche in attacco non dovrebbero esserci grosse sorprese con Leao e Pulisic ai lati di Giroud. Intanto per quanto concerne l’esodo dei tifosi del Rennes, è stata trovata una soluzione per ampliare il settore ospite che verrà esteso anche al terzo anello rosso laterale (per intenderci i posti accanto alla torre che divide il rosso dal verde). Ad oggi sono attesi sui 66mila spettatori.