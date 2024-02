Vero Milan, obiettivo 35 milioni: se si vince l’Europa League…

Sarà vero Milan per il “mini” jackpot . Questa sera alle 21 in un San Siro pieno come vogliono le grandi serate e col possibile arrivo del patron Gerry Cardinale, il Milan di Stefano Pioli inizierà il cammino in Europa League contro i temibili francesi del Rennes, settimi in classifica in Ligue1, ma reduci da otto successi consecutivi dal 20 dicembre fra campionato e coppa di Francia. Certamente il tecnico rossonero, così come i suoi calciatori e la società, avrebbero preferito giocare ieri l’ottavo di finale di Champions al posto del Psg contro la Real Sociedad, ma quanto accaduto a dicembre, con la cocente eliminazione dalla coppa europea più importante, deve ormai essere archiviato. Il Milan è retrocesso in Europa League, però la forza della squadra rossonera, unita al blasone del club, impongono al Diavolo di affrontare la competizione con lo spirito di arrivare in fondo e per questo motivo Pioli schiererà la miglior squadra possibile con tutti i titolari a disposizione.

Gli introiti in Europa League

Perché giungere almeno in semifinale, potrebbe aver un significato particolare per il futuro del tecnico sulla panchina rossonera, visto che un buon finale di stagione - dunque in zona Champions in campionato, magari secondo più che terzo-quarto - potrebbe rivelarsi fondamentale per Pioli in chiave conferma. Di certo, arrivare in semifinale in Europa League, all’ultimo atto a Dublino o addirittura vincere il trofeo, oltre ad arricchire la bacheca del Milan, ancora vuota alla casella Europa League (o Coppa Uefa, tornando al passato), renderebbe più ricche pure le casse del club. Perché è vero che l’eliminazione dalla Champions ha portato a un incasso di circa 47 milioni di soli bonus Uefa, nettamente inferiore rispetto agli 85 ottenuti nella stagione ’22-23, culminata con la semifinale (con il botteghino si arriva a 66 in questa stagione, a quasi 130 nella scorsa), però pure un bel percorso nella seconda coppa europea, potrebbe garantire un discreto bottino, diciamo intorno ai 35 milioni. Il calcolo, a grandi spanne, è presto fatto: 15 milioni scarsi (14.9) dalla Uefa come bonus risultati in caso di vittoria finale (perdendo l’ultimo atto la cifra scenderebbe a 10.9; fermarsi in semifinale 6.3), altri 7-8 fra ranking storico e market pool, almeno 11-12 di biglietti, considerando che arrivare in finale significherebbe disputare quattro partite in casa, con i prezzi che ovviamente lieviterebbero con l’andare avanti nei turni. Inoltre, vincendo l’Europa League, il Milan si qualificherebbe alla Supercoppa europea 2024, ottenendo dunque come minimo altri 3.5 milioni.

Verso Milan-Rennes

Per tutti questi motivi, stasera Pioli non farà esperimenti o rotazioni. Contro il Rennes scenderanno in campo gli attuali titolari, rimandando dunque il turnover alla sfida di domenica sera a Monza. E' vero che il Milan non vuole rallentare la propria corsa in campionato, dove ha messo nel mirino la Juventus seconda e punta a chiudere ad almeno 80 punti (oggi ne ha 52 con 14 giornate ancora da disputare), ma le due sfide col Rennes sono fondamentali e tutt'altro che scontate. Quindi in difesa, se stamani nel provino darà garanzie sul recupero come accaduto ieri nella rifinitura, ci sarà ancora Kjaer al centro con l'ottimo Gabbia di questo avvio di 2024, lasciando così Theo Hernandez sull'amata corsia sinistra (a destra Florenzi per l'infortunato Calabria). A centrocampo rientrerà Reijnders, assente per squalifica col Napoli, e affiancherà probabilmente Musah (in ballottaggio con Bennacer) e Loftus-Cheek per un 4-3-3 più fisico per fronteggiare il dinamico centrocampo dei francesi. Davanti Pulisic, Giroud e Leao. I vari Terracciano, Adli, Okafor e Jovic avranno modo di farsi valere dalla panchina e soprattutto in quel di Monza, dove rientrerà fra i convocati anche Chukwueze tornato dopo la Coppa d'Africa.