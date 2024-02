Costacurta a Gabbia: “Non sarai corretto tu”. Scintille in tv, cosa è successo

Scintille in diretta tv a Sky dopo la partita tra Monza e Milan, posticipo del 25° turno di Serie A . I rossoneri hanno perso, incassando quattro gol, sul campo della squadra guidata da Palladino e Matteo Gabbia ha commentato così il ko: “Penso che ogni volta che si subisca gol, sia una responsabilità di squadra. Sminuire un calciatore in una situazione non è corretto, il calcio è un gioco di squadra e questa sera potevamo lavorare meglio di squadra”. Il difensore del Milan , insomma, non ha gradito alcuni dei commenti fatti dagli opinionisti in studio su errori di alcuni singoli in difesa.

La replica di Costacurta

Le parole di Gabbia, però, hanno scatenato la replica immediata dell'ex rossonero Alessandro Costacurta: “Non sono corretto perché dico che uno ha sbagliato? Non sarai corretto tu, perché è un tuo compagno di squadra. Ma se dico che in un gol ha sbagliato un giocatore, tu non puoi dire che non sono corretto. Io sono un analista, non devo difendere i tuoi compagni” ha risposto duramente Costacurta. Gabbia, infine, ha provato a placare gli animi: “Stavo semplicemente dicendo che in quella situazione secondo me, in quel momento, penso sia riduttivo dire che Thiaw ha sbagliato tre volte, perché pure io potevo metterci una pezza”.