Cardinale, tra stadio Milan e Superlega: "Qualcosa che non riteniamo giusto"

Milan, Cardinale apre a nuovi investitori

"Sorrido se qualcuno mi ritiene così sprovveduto da assumermi un debito da rimborsare in soli 18 mesi. Sono al Milan per restare a lungo e dipendesse da me starei qui per sempre" - ha dichiarato Cardinale. Poi ha proseguito: "Quel che è vero, però, è che bisogna tenere conto dei movimenti dell’economia globale e non c’è dubbio che in Medio Oriente c’è molta liquidità e disponibilità a investire nello sport. In questo momento ci sono molti capitali interessati a investire nello sport e siamo aperti a collaborare con potenziali partner che potrebbero unirsi a noi sia come sponsor che nella costruzione del nuovo stadio, oppure come azionisti minoritari, ma come ho detto non rinuncerò al controllo”. Poi si è espresso anche sullo stadio con una novità e ha detto la sua sulla Superlega...