Orsato-Pioli, scintille durante Milan-Atalanta: ecco cosa è successo

Nel corso del primo tempo di Milan-Atalanta, match valido per la 26ª giornata di campionato, Stefano Pioli è stato ammonito per proteste dall'arbitro Orsato. Le telecamere hanno infatti ripreso il tecnico rossonero comunicare con direttore di gara durante il controllo al Var che ha poi determinato l'assegnazione del rigore per la Dea.