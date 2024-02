Cardinale: "Non siamo soddisfatti di non essere al primo posto”. Su Ibra...

NEW YORK (Stati Uniti) - Gerry Cardinale è tornato a parlare del Milan ma non con toni entusiasti. Il proprietario dei rossoneri insieme a Zlatan Ibrahimovic sono stati ospiti alla sesta edizione del “Business of Football Summit” organizzato dal Financial Times parlando della stagione ad oggi con più ombre che luci, così Cardinale sulla possibilità di un cambio della guida tecnica: "Cambiamento non è una brutta parola. Sto facendo affidamento su Zlatan per i suoi consigli e la sua prospettiva. Tutto intorno al Milan ha bisogno di “cambiare”, anche se userei un’altra parola: “evolvere”. Cambiamento è una parola da nero o bianco, come se dovessimo buttare tutto all’aria e ricominciare. Non c’è bisogno. Evolversi è un processo migliore. Guarderemo al personale, abbiamo avuto un sacco di infortuni. Non sono soddisfatto, Zlatan non è soddisfatto, di non essere al primo posto in Serie A. Ma ci arriviamo. Siamo una squadra giovane e nuova che attualmente non sta facendo male. Ma non fare male non vuol dire necessariamente fare bene, giusto? Abbiamo del lavoro da fare".