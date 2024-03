Furlani: "Il Milan è di RedBird, abbiamo fornito informazioni alle autorità"

Giorgio Forlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del ritorno degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga. Il dirigente è tornato sull'indagine che vede coinvolto il club rossonero per la cessione da Elliott al fondo RedBird. Dopo la perquisizione in sede della Guardia di Finanza anche lo stesso Furlani è stato indagato dalla Procura di Milano per ostacolo alla attività di vigilanza della Figc.

Furlani: "Indagine? Il Milan è di RedBird" L'ad rossonero si è espresso così sulla vicenda: “C’è un’indagine in corso sulla proprietà del Milan, ma i fatti sono piuttosto semplici. La proprietà del Milan è di RedBird come è stato detto più volte. Le autorità possono ovviamente fare le loro indagini, ma noi abbiamo collaborato dando tutte le informazioni che ci hanno chiesto. Siamo a disposizione per qualsiasi cosa. Ora però siamo concentrati sul nostro lavoro che è quello di assicurarci che il Milan abbia successo e che i nostri tifosi siano orgogliosi del loro club”.

Il punto dell'indagine sul Milan L'indagine portata avanti dalla Procura di Milano è sulla vendita del Milan da Elliott al fondo RedBird dello scorso anno per 1,2 miliardi di euro. Parte di questa cifra è stata prestata dalla stessa RedBird ad Elliot con una pratica che si definisce "vendo loan", ovvero prestito del venditore. L'ipotesi è che tuttavia il Milan non abbia mai davvero cambiato proprietà e che sia ancora di Elliot. Ci sono anche dubbi da parte degli inquirenti sull'effettiva cifra di 1,2 miliardi di euro per la presunta vendita del club. Ricordiamo comunque che siamo ancora a livello di indagine e nulla è ancora stato provato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA