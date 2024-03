Maignan infortunato durante Slavia Praga-Milan: ecco cosa è successo

Non giungono buone notizie per il Milan dalla sfida di Europa League contro lo Slavia Praga. I rossoneri, infatti, nel bel mezzo del match alla Fortuna Arena, hanno dovuto fare a meno di Mike Maignan, che è uscito dopo 21' di gioco, sul risultato di 0-0 e con i padroni di casa appena rimasti in dieci dopo l'espulsione di Holes.