Pioli: “Per vincere l'Europa League c’è anche il Milan". Su Leao...

"Pronti a giocarci le nostre carte"

"Chiunque incontreremo sarà un avversario difficile, ma siamo pronti a giocarci le nostre carte", ha dichiarato il tecnico ai canali ufficiali del club. "Abbiamo passato due turni non facili. Ora restano 8 squadre che possono vincere l'Europa League, e tra queste ci siamo anche noi. Lo Slavia ci ha tolto un po' di posizioni, io avevo preparato un Leao più punta, però se fossero state entrambe in parità numerica sarebbero state gare interessanti. Hanno valore, la Roma con loro ci ha perso 2-0, significa che qualche qualità c'è".

"L'infortunio di Maignan? Non dovrebbe essere niente di grave, è stato sfortunato, abbiamo poi sprecato uno slot con quel cambio, ma è andata bene la partita. Leao? Quello che abbiamo potuto fare per lui l'abbiamo fatto. Ora dipende da lui, spero sia forte mentalmente per avere continuità".

Infine, Pioli ha commentato l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League: "Penso che sia diminuito il gap per il calcio italiano, malgrado le big straniere abbiano delle possibilità economiche nettamente diverse dalle nostre. L'eliminazione dell'Inter è una sorpresa, rientra tra le squadre migliori in Europa. Non siamo così tanto lontani, ma non è facile mantenere alto il livello se all'estero continuano a spendere e a migliorarsi".