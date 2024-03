Theo Hernandez, gol e ammonizione: non c'entra l'esultanza alla Dimarco

VERONA - Il Milan chiude in vantaggio per 1-0 il primo tempo del match a casa del Verona grazie al gol di Theo Hernandez . Il terzino francese è stato il mattatore degli ultimi minuti della prima frazione prima con uno dei suoi soliti coast-to-coast sprecato da Okafor e poi con la rete al 44' su azione personale. Dopo la rete dell'1-0 l'esterno della nazionale francese, tra i rossoneri diffidati, ha festeggiato alla maniera dell'interista Federico Dimarco rivolto verso il pubblico.

Hernandez, il motivo del giallo

L'arbitro Mariani ha ammonito il milanista, ma non per la sua esultanza. La ragione risiede in un battibecco con il tecnico del Verona, Marco Baroni: si vede Hernandez muovere le mani come per dire "parla, parla"). Il terzino del Milan non potrà giocare la trasferta a Firenze contro la Fiorentina al rientro dalla pausa Nazionali (30 aprile). Marioni ha ammonito anche Baroni.