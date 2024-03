Pioli e l’ammonizione a Theo Hernandez: “Esulta sempre così”. Su Baroni...

Stefano Pioli ha commentato il successo del Milan arrivato in casa del Verona per 3-1 grazie alle reti di Theo Hernandez, Pulisic e Chukwueze. Il tecnico rossonero ha dichiarato: "Abbiamo interpretato bene la partita, poi loro hanno fatto un gran gol. Siamo stati squadra, creando tantissimo, una prestazione positiva". Sul giallo per l'esultanza dopo il gol a Theo Hernandez, Pioli ha aggiunto: "È stato così e non va bene, Theo esulta sempre così. Non era una protesta o una mancanza di rispetto verso la tifoseria avversaria. L’intervento dell’allenatore del Verona ha fatto in modo che scaturisse un diverbio, un’incomprensione. Ma Theo non ha fatto niente e ora avremo un giocatore squalificato. Credo che si debba parlare tanto e bene con i propri giocatori e si debba lasciar stare gli altri giocatori".