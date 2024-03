Milan, da Zirkzee a Gimenez: per il nuovo bomber prevista una spesa record!

La prima certezza: il Milan nell’estate 2024 acquisterà un nuovo centravanti. Su questo ormai non ci sono dubbi. La seconda certezza: se Gerry Cardinale vorrà prendere per la sua squadra un “9” che faccia realmente fare uno step alla squadra, dovrà spendere una cifra importante, mutando così la filosofia che ha contraddistinto in particolare gli investimenti della scorsa estate. Perché per prendere un attaccante che faccia la differenza, serviranno tanti milioni, probabilmente più di 50. Questa, infatti, è la valutazione - minima (e non è detto che basti...) - che servirà per sedersi al tavolo e parlare con Bologna, Lipsia, Sporting e Feyenoord rispettivamente di Joshua Zirkzee , Benjamin Sesko , Viktor Gyokeres e Santiago Gimenez , i giocatori che oggi sono in cima alla lista del “quartetto” composto da Furlani , Moncada e D’Ottavio più ovviamente Ibrahimovic . In sintesi: il Milan se vorrà comprare un nuovo “9” fra quelli sopraelencati, dovrà mettere a segno l’acquisto più caro della propria storia. Il costo di Leao , dopo il nodo Sporting dell’estate 2023, è infatti salito a 49.5 milioni , diventando così il primo nella classifica di tutti i tempi rossoneri, davanti ai 42 di Bonucci e Rui Costa .

All-in su Zirkzee ?

La domanda, dunque, è una: il Milan è pronto a spendere una tale somma per un solo giocatore? Se si guarda alla disponibilità economica del club sicuramente sì, visto che la dirigenza avrà un budget intorno ai 35 milioni che raddoppierà grazie ai riscatti di De Ketelaere, Saelemaekers e Krunic. Il tutto al netto di una possibile cessione importante in stile Tonali che aumenti così la potenza di fuoco sul mercato (con i nomi di Maignan Tomori e Bennacer più in vista di altri). Piuttosto bisognerà capire se la società vorrà riservare una cifra così alta per un solo giocatore dopo aver puntato l’estate scorsa su profili tutti valutati, euro più, euro meno, intorno ai 20 milioni (più i vari bonus). Inoltre, non è detto che per arrivare a uno dei “magnifici quattro” oggi nel mirino, bastino i suddetti 50 milioni. Per esempio, per Zirkzee, il preferito della lista, la cifra di partenza sulla carta è più bassa ed è fissata ai 40 milioni con cui il Bayern potrebbe riacquistarlo. I tedeschi, che hanno però puntato tutto su Kane, non sembrano interessati e pensano a incassare la ricca percentuale sulla futura rivendita che riceveranno dal club rossoblù.

Il Bologna, però, se mai venderà Zirkzee - con un posto in Champions verrà fatto di tutto per trattenerlo - partirà da una richiesta superiore, di 60 milioni o più, tenendo come metro di paragone i 70 più bonus investiti nell’estate 2023 dal Manchester United per Hojlund dell’Atalanta. La clausola di rescissione di Gyokeres è di 100 milioni e lo Sporting non è un club avvezzo a fare grossi sconti, così come è plausibile che il Feyenoord, forte di tante richieste già ricevute, chieda più di 50 milioni per Gimenez, 52 gol in ventuno mesi in Olanda. Per Sesko, se non arriveranno proposte più alte, potrebbero invece bastarne 50, essendo quella la cifra della clausola di rescissione fis sata dal Lipsia. Ma la domanda rimane una: il Milan spenderà così tanto per un solo giocatore?