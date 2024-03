Pioli blindato da Scaroni: "Resta al Milan, sempre detto. Mi piace chi vince"

FIRENZE - Prima del calcio d'inizio del match tra Fiorentina e Milan il presidente dei rossoneri Paolo Scaroni ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il numero uno del Milan, presente allo stadio, ha prima di tutto reso omaggio a Joe Barone : "Joe Barone è stato un grande dirigente, una persona determinata e con una passione smodata per la Fioretina. Ha dato un contributo al calcio italiano, è sempre stato vicino alla sua squadra con quella forza, e ha fatto questo splendido Viola park Certamente non lo dimenticherà la Fiorentina e non lo dimenticheremo noi".

Scaroni ed il futuro di Pioli

Mentre sulla guida tecnica rossonera Scaroni non ha dubbi: "Novità non ne ho, queste cose prendono tempo e non ne abbiamo da due settimane. Ma sento un clima di serenità, a cominciare da Pioli e poi tutti noi. Essere sereni è ciò che conta di più, temevo che queste indagini impattassero sulla squadra - aggiunge - Ho sempre detto che Pioli resta, perché a me piacciono gli allenatori che vincono e, siccome stiamo facendo bene, mi piace Pioli. A parte che è una persona fantastica, siamo tutti affezionati a lui e lui è affezionato a noi"