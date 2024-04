Milan, torna Theo Hernandez: il mancino da 100 milioni

Pioli e caso Camarda, la risposta in conferenza

Theo Hernandez piace anche alle big

Quando il francese decide di giocare, di accendere il turbo, non ce n’è per nessuno. E non a caso per il Milan il suo valore di mercato è di 100 milioni. Quotazione alla mano, la più alta in Europa per i giocatori che si muovono in quella posizione. Theo Hernandez in questi primi tre mesi del 2024 è tornato a essere il vero Theo Hernandez dopo una prima parte di stagione in chiaroscuro. L’avvio era stato brillante, come tutta la squadra, poi il francese si è sciolto dal derby perso 5-1 e ha faticato fino a Natale. Eloquenti i suoi numeri: 21 gare fra agosto e dicembre, 2 gol e 2 assist, con una media voto su Tuttosport di solo 6.09. Fra gennaio e marzo, l’inversione di tendenza: 17 partite, 3 reti (che hanno portato il totale in rossonero a 29, quattro in meno di Maldini e Baresi) e 8 assist, con la media voto salita a 6.41. Pioli da qui a fine maggio difficilmente rinuncerà a lui. Dopo aver saltato la partita contro la Fiorentina per squalifica (per un giallo assai contestato a Verona, dopo il gol del momentaneo 1-0 rossonero), Theo Hernandez oggi riprenderà il suo posto e non staccherà più la spina: titolare in campionato contro il Lecce, punto fermo anche giovedì in Europa League nel derby italiano con la Roma. Come detto, per il Milan il francese è unico e incedibile, sempre che qualche club - e in Europa lo bramano in tanti (Bayern, Psg, Real, United) - non si presenti con un assegno superiore agli 80 milioni: i rossoneri partono da 100, ma sarebbe difficile non ascoltare un'offerta del genere. Anche perché Theo oggi guadagna 4 milioni più bonus (fino al 2026) e la trattativa per rinnovare il contratto non sarà semplice, considerando che la richiesta sarà in linea o superiore con i 7 milioni dati a Leao.

