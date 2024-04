Milan, ora è uno spettacolo a trazione anteriore

Un poker per tre gol. Stefano Pioli, con Loftus-Cheek squalificato, ieri ha optato per una scelta offensiva, anziché conservativa, schierando contro il Lecce ben quattro attaccanti; ovvero aggiungendo Chukwueze, reduce da due belle prestazioni con Verona e Fiorentina, ai tre titolari Pulisic, Giroud e Leao. Il nigeriano ha risposto presente, con un primo tempo da funambolo, il trio delle meraviglie ha timbrato il cartellino. Tutti in gol, per la prima volta insieme nella stessa gara: Pulisic, arrivato a quota 10 reti in campionato, primato personale in carriera (si era fermato a 9 nella Premier 2019-20 col Chelsea); Giroud, salito a quota 13, terzo in classifica marcatori dietro i più giovani Lautaro Martinez e Vlahovic; Leao, solo alla sesta rete, ma la dodicesima in stagione con un avvio di 2024 finalmente più incisivo sottoporta. Un bel segnale da parte del reparto offensivo del Diavolo in vista del match di giovedì sera, sempre a San Siro, contro la Roma, valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Un trofeo che il Milan si è ritrovato a giocare dopo l’amara eliminazione dai gironi di Champions, che adesso però vuole provare a fare suo, mancando nella ricca bacheca rossonera. E la domanda sorge spontanea: chi resterà fuori contro la Roma?