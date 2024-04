Krstovic, il grottesco audio Var: “Gli dà giallo. Ah rosso? Allora ok”

Gli episodi arbitrali in Milan-Lecce hanno messo in secondo piano l'analisi della partita. Dal rosso a Krstovic per grave fallo di gioco su Chukwueze , al mancato gioco interrotto per una botta alla testa subita da Almqvist prima del tris di Leao. Dopo le tante polemiche, applausi ironici e le reazioni dalla tribuna del presidente Sticchi Damiani, Gotti non ha alimentato il fuoco, ma il dialogo tra Var, Avar e arbitro, emerso dalla puntata di Open Var ha indispettito molti tifosi .

Rosso a Krstovic, il dialogo del Var

A far discutere oltre l'episodio è appunto il dialogo tra gli addetti ai monitor e il direttore di gara, a tratti grottesco e con qualche incoerenza. "Com'è questo fallo? Giallo, gli dà giallo. Sì. Vuoi che ti fermo sul punto di contatto? Sì, sul punto di contatto. Sì sulla spalla, vediamo semplicemente dall'alto. Guarda, guarda questa. Cioè è brutto, però prova a prendere il pallone. Secondo me non c'è violenza"- queste le dichiarazioni di Valeri, che aveva dato per scontata l'ammonizione all'attaccante per il fallo commesso su Chukwueze, mentre l'arbitro Massimi in campo aveva già espulso il calciatore. Qualche secondo dopo l'Avar si è accorto del colore reale del cartellino, mostrandosi molto sorpreso per la decisione: "Rosso? Come rosso? Ha fatto rosso. Ah, ha fatto rosso? Allora va bene dai. Non avevo visto il colore del cartellino, poi non parla…". Infine il Var Marini: "Confermiamo assolutamente. Sì, sì, assolutamente, certo, certo. Check completato, rosso confermato". A spiegare la situazione ci ha pensato Dino Tommasi, membro del CAN: "L’Avar Valeri pensava fosse giallo dalla luminosità della telecamera. E’ un intervento che può essere grave fallo di gioco, prova a giocare il pallone ma c’è una gamba tesa, c’è intensità".