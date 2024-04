Pioli e il livello del Milan: "Real-City? Non credo che siamo molto distanti"

Ancora una volta due italiane di fronte in Europa. Dopo la semifinale tutta milanese nella scorsa Champions League, stavolta ai quarti di finale di Europa League si sfidano Milan e Roma . Un match tra due delle squadre più in forma d'Italia, con i rossoneri reduci da 5 successi di fila ( l'ultimo in casa contro il Lecce ) e con i giallorossi che, con Daniele De Rossi in panchina, hanno perso solo due partite: con l'Inter in Serie A e quella (ininfluente ai fini della qualificazione) col Brighton in EL.

Pioli: "Milan non distante da Real-City"

Il tecnico rossonero Stefano Pioli, nella conferenza stampa, analizza la gara di domani ed esalta il gioco dei suoi: "Sulla carta, per mentalità, domani sarà una bella sfida, un bello spettacolo, potenzialmente anche per le giocate dei singoli. Se per gioco il nostro obiettivo è raggiungere i livelli di Real-City? Lo scorso anno siamo arrivati in semifinale di Champions, anche se l'abbiamo giocata nel momento in cui non avevamo la condizione migliore, ma eravamo lì. Io non credo che siamo distanti: dobbiamo crescere ancora un po', ma non penso che siamo distanti. Vero che l'Europa League è un gradino sotto la CL, ma ci sono squadre forti come il Bayer Leverkusen o il Liverpool. Nessuno sarebbe sorpreso se noi o loro giocassimo nella competizione europea più importante. Domani ci sarà l'atmosfera di una gara europea, che si gioca su 180 minuti. Vero che la Champions è la Champions, e nonostante l'assoluto valore tecnico anche ieri in Real-City ci sono stati errori sui primi gol. L'importante è continuare a giocare quando succede, come hanno fatto loro: per una squadra è fondamentale andare oltre gli errori e giocare come si sa".