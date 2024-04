Leao flop Milan, fuori in un boato di fischi. Serena lo stronca: "irritante"

Serata decisamente no, per il Milan e per Rafael Leao: i rossoneri a San Siro cedono il passo alla Roma nella gara d'andata dei quarti di finale di Europa League. Prestazione da rivedere per la squadra di Stefano Pioli, e soprattutto per il numero 10 portoghese. Leao ha deluso le aspettative, venendo sostituito dal tecnico al 78' e subissato dai fischi dei propri tifosi al momento del cambio.