Maignan ha recuperato e ritorna tra i pali contro la Roma: Pioli sorride

MILANO - Mike Maignan è tornato in gruppo nell’allenamento di ieri e questa è una buona notizia per il Milan . Il portiere francese aveva saltato la partita di domenica pomeriggio al Mapei Stadium contro il Sassuolo a causa di un lieve affaticamento muscolare, con la scelta fatta insieme allo staff tecnico di non rischiare nulla e di non partire per Reggio Emilia . Il problema è alle spalle, ieri il francese ha lavorato regolarmente agli ordini dei suoi preparatori e di Pioli stesso per iniziare la fase di avvicinamento alla partita di dopodomani contro la Roma , valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League . Il portiere francese sarà, di conseguenza, regolarmente tra i pali in un match assai delicato per la valutazione della stagione milanista: il tecnico, con il turnover fatto domenica a Reggio Emilia, ha dato delle indicazioni ben precise su chi giocherà all’Olimpico, in particolar modo in difesa.

Milan, le novità verso la Roma

Ci sarà il ritorno di Matteo Gabbia dall’inizio (positivo anche nel secondo tempo di domenica) con al fianco Fikayo Tomori. Il difensore inglese, assente all’andata a causa del turno di squalifica scattato dopo l’ammonizione rimediata contro lo Slavia Praga nel match di ritorno in Repubblica Ceca, è stato preservato anche nell’ultimo turno di campionato (un eventuale giallo gli avrebbe fatto saltare il derby con l’Inter di lunedì prossimo) e sarà pronto per riprendersi la titolarità e per guidare la difesa rossonera che, con lui, può fare un certo tipo di gioco: ovvero. aggredire alti i portatori di palla avversari mentre risulta non efficace quando a farlo ci sono giocatori strutturalmente non adatti come Malick Thiaw e Simon Kjaer. I due, che hanno iniziato da titolari contro il Sassuolo, erano attesi dalle valutazioni strumentali da parte dello staff medico milanista che ha evidenziato come il tedesco abbia riportato solo un forte crampo nel finale di gara (dove aveva iniziato a zoppicare) mentre per il danese la risonanza magnetica alla coscia sinistra ha escluso lesioni muscolari. Mancherà alla partita contro la Roma e si capirà se potrà essere o meno a disposizione per il derby.

Milan, certezza Theo Hernandez

La certezza è sicuramente Theo Hernandez. Il terzino francese non conosce turnover e Pioli farà affidamento sulle sue capacità di recupero per averlo brillante nel match di giovedì sera, dove sarà chiamato a una prestazione di livello insieme al gemello di fascia Rafael Leao. A destra, invece, ci sarà il ritorno di Davide Calabria che è rimasto in panchina per tutta la partita di domenica pomeriggio. Uomini che sanno come muoversi e che sanno cosa c’è da fare in una notte in cui la solidità difensiva sarà fondamentale per non dover rincorrere ulteriormente il risultato e consentire agli attaccanti di poter spingere un po’ di più alla ricerca di quei gol che il Milan necessita per ribaltare lo 0-1 dell’andata. Da segnalare, in tema di giocatori difensivi, il ritorno in gruppo di Tommaso Pobega, che si è messo alle spalle il brutto infortunio tendineo rimediato a dicembre nella partita contro il Monza.