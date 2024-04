Pioli: "La Roma ha meritato". E sul futuro al Milan: "Testa solo al derby"

ROMA - Ko all'andata e sconfitta al ritorno, Stefano Pioli commenta nel post partita del match di ritorno l'eliminazione del Milan nel derby contro la Roma nei quarti di finale di Europa League: "La Roma ha meritato, perché ha messo in campo più qualitàdi noi. Nel secondo tempo dovevamo far gol subito per riaprire la partita e non ci siamo riusciti. Sono state due partite non all'altezza". Amareggiato il tecnico rossonero che ai microfoni della Rai prosegue: "Pensavo che la squadra potesse giocare meglio e vincere. Non sono soddisfatto. I tifosi hanno ricordato quanto sia importante il derby di lunedì, sicuramente non sono contenti. Il mio futuro? Pensiamo alla prossima partita. Questo risultato europeo dice che abbiamo fatto peggio dello scorso anno. Il pensiero ora è rivolto al derby".