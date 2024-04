Conte Neo al posto di Pioli, i tifosi del Milan sognano una Matrix rossonera

“Senza di te non andremo lontano”, e il coro va da sé, come sanno tutti i tifosi della Juve e come hanno imparato quelli dell’Inter: “Antonio Conte nostro capitano”. Ed è proprio Conte il nome che un folto numero di tifosi del Milan vorrebbero sulla panchina rossonera dalla prossima stagione al posto di Pioli, al punto tale da far partire una raccolta fondi attraverso i social con l’obiettivo dichiarato di pubblicare una pagina su un quotidiano nazionale “sponsorizzando” in maniera originale la candidatura del tecnico pugliese. Il tentativo è andato avanti fino all’ultimo ma alla fine sarebbe stato respinto, e per questo sarebbe stato reso pubblico proprio in queste ore.

Conte-Milan come Neo in Matrix: il post social Avete presente il film Matrix? La creazione progettata dai tifosi rossoneri è sviluppata interamente su quello. La foto di Neo, l'Eletto, raffigurato a immagine e somiglianza di Antonio Conte; poi le scritte in codice, nella pellicola visibili al protagonista. Se nel film Neo diventa colui che viene scelto per salvare il genere umano dalle macchine, così Conte dovrebbe rappresentare il salvatore del Milan subentrando a Pioli. Una copertina alquanto particolare e singolare, perché nei codici vengono evidenziate le motivazioni, sostenute dai supporter del Milan, sui perché della richiesta di esonero dell'attuale tecnico. In aggiunta, alcuni slogan portati avanti in questi mesi dal tifo rossonero ma che, col tempo e i risultati, hanno perso di valore.

Da "derby persi" a "5-0-5", passando per "Koreanello", "catapulte", "64 gol subiti", "football", "Tum" e "Certo". In grafica risalta anche la Champions League con le ragnatele, probabilmente a testimoniare quanto tempo sia passato dall'ultima volta che il club ha sollevato la coppa. Quando tutto sembrava pronto per la pubblicazione, la proposta sarebbe stata bloccata. E così gli organizzatori hanno dichiarato che devolveranno la cifra stabilita per l'iniziativa per una donazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA