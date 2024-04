Milan, chi dopo Pioli? Ibra ha già scelto: "Un nome solo fatto a Cardinale"

Tempo di riflessioni in casa Milan all'indomani della sconfitta nel derby contro l'Inter. La stagione dei rossoneri non presenta più obiettivi e la dirigenza milanista inizia a pensare al futuro. Con l'avventura di Stefano Pioli che sembra al capolinea, sono diversi i nomi in corsa per la panchina del Milan: da Thiago Motta ad Antonio Conte passando per Xavi, Emery, Conceicao, De Zerbi, Lopetegui e Palladino. Ma, secondo Footmercato, ci sarebbe un altro tecnico in pole position: Mark van Bommel, nella rosa di nomi stranieri per prendere il posto di Pioli.