Pioli e Milan, altro problema: un big salta la sfida con la Juventus

MILANO - Il Milan che si appresta a giocare sabato (ore 18) allo Stadium contro la Juventus sarà privo di diverse pedine importanti. Stefano Pioli infatti dovrà fare a meno anche di Luka Jovic . Sky Sport riporta che l'attaccante ex Real Madrid si è fermato a causa di un affaticamento muscolare . Il serbo ha lasciato il centro sportivo di Milanello pochi minuti fa e non sarà disponibile per il big match di domani.

Milan, gli assenti per la Juve

Oltre a Jovic i rossoneri si presenteranno in grande emergenza in difesa per via delle squalifiche del capitano Davide Calabria, Theo Hernandez e anche Fikayo Tomori oltre agli infortunati Pier Kalulu e Simon Kjaer. Pioli infatti potrebbe essere costretto ad usare Musah come terzino destro, ballottaggio a centrocampo tra Adli e Bennacer. Rafa Leao sarà capitano.