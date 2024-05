“Ho pianto moltissimo, è stato un duro colpo”: l’Ibrahimovic che non conosci

Ibrahimovic, da giocatore a dirigente Milan

"Cardinale mi ha fatto un'offerta che non si poteva rifiutare". Così inizia il dirigente rossonero, che prosegue: "Sono al Milan da 3-4 mesi e per la verità sta procedendo bene". Ma com'è stato abbandonare la carriera da calciatore? "Ora ho una vita differente, a causa del mio ego è stato difficile smettere di giocare. Penso di essere ancora il migliore, che potrei continuare... Però ho scelto di dire basta. Il motivo? Voglio una vita bella sia per me che per la mia famiglia, voglio poter fare delle attività con i miei figli, se avessi continuato a giocare non avrei potuto per via dei problemi al ginocchio. Mi sono detto 'lascia stare e inizia un nuovo capitolo della tua vita', l'ho accettato".