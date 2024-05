Milan, lo scatto di Conceiçao per il dopo Pioli: tutti i nomi in lista

«Si parla di tutto tranne del Genoa , ma siamo concentrati, abbiamo un grande senso di responsabilità e abbiamo un lavoro da finire, poi il futuro si vedrà a fine campionato». Sono giorni particolari quelli che si vivono intorno all’ambiente rossonero. Da un lato, come spiegato da Stefano Pioli , c’è una squadra che deve ancora disputare quattro giornate che non cambieranno il destino della stagione, ma potrebbe rendere il finale meno amaro. Dall’altra c’è un tecnico che ha capito di essere arrivato a fine corsa, ma è costretto a ogni intervista a ripetere gli stessi concetti, ovvero che tutto verrà discusso a fine maggio. Nel frattempo però girono voci sul suo futuro - a Napoli («pizza? A me piacciono i cappelletti in brodo, sono di Parma») - e ogni giorno cambia il borsino degli allenatori che dovrebbero prendere il suo posto.

Scatto portoghese

Dopo il depennamento dalla lista di Lopetegui, adesso è il profilo di Sergio Conceiçao a scalare le graduatorie, davanti a Fonseca, Van Bommel e Amorim. Il tutto al netto di Thiago Motta che rimane il preferito, ma sul quale il club rossonero è in una posizione di rincorsa, dovendo recuperare terreno sulla Juventus, attualmente in pole se si chiuderà la storia con Allegri. Detto ciò, Conceiçao è un nome che “Tuttosport” aveva già rilanciato il 24 aprile, spiegando come l’imminente rinnovo col Porto fino al 2028 non fosse un ostacolo, visto che in realtà il successivo cambio di presidenza con l’avvento di Villas-Boas lo avrebbe reso di fatto (quasi) nullo. Conceiçao - legatissimo allo storico presidente Pinto da Costa -, ha infatti una clausola per liberarsi e Villas-Boas non dovrebbe mettersi di traverso. Conceiçao è un tecnico relativamente giovane, ma ha già molta esperienza ad alti livelli e un sistema di gioco che si sposa con i progetti rossoneri. Il suo profilo è nella lista da tempo, ora però è il suo agente Mendes - che cura gli interessi pure di Leao - a spingere per la sua investitura. Ci sono stati contatti, bisognerà capire come e quando Conceiçao si libererà e quali saranno le sue richieste. Oggi è il nome caldo, però non si possono escludere nuovi ribaltoni.