Pioli: "Okafor al posto di Leao? Non devo dimostrare niente. Ai tifosi dico..."

MILANO - "Siamo partiti male, i primi 15-20 minuti non abbiamo avuto la giusta compattezza e la giusta fase difensiva. Dopo abbiamo fatto la partita, creando tantissimo e sbagliando tantissimo. Non è questione di impegno, l’avevamo ripresa con generosità ma poi abbiamo preso un gol evitabile". Sono le parole, ai microfoni di Dazn, del tecnico del Milan Stefano Pioli dopo il clamoroso pareggio per 3-3 allo stadio Meazza contro il Genoa: "La prestazione l’abbiamo fatta ma non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. L’ambiente e i tifosi hanno scelto questa forma di protesta e dobbiamo rispettarli. Noi dobbiamo essere concentrati per fare bene fino alla fine. I tifosi sono stati un valore aggiunto, se hanno scelto questa forma di protesta avranno le loro motivazioni. Abbiamo le possibilità di finire bene il campionato".