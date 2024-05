La notte che cambiò la storia del Milan (e dell’Italia)

Dalla sconfitta con il Marsiglia di Bernard Tapie al trionfo contro il Barcellona di Cruyff con la discesa in campo (quello della politica, si intende) di Silvio Berlusconi che avrebbe cambiato la storia dell’Italia. Si muove su questi assi cartesiani “Milan 1994, più che una squadra”, la nuova produzione originale di Sky Sport disponibile da oggi. Un format in due episodi da un’ora ciascuno: il primo andrà in onda alle 19 di questa sera su Sky Sport Calcio (ma disponibile anche in streaming su Now e on demand), mentre il secondo sarà visibile alle 14.30 di sabato 18 maggio.

Un'annata ricca di gioie e dolori: il 1994 del Milan

Il filo conduttore, tra filmati d’epoca e interviste speciali confezionate in modo da aderire perfettamente alla narrazione, è quello dell’anno in cui la squadra rossonera vive una delle sue stagioni più vincenti, ma allo stesso tempo controverse. Dal lato sportivo dopo la sconfitta nella finale di Coppa Campioni per mano del Marsiglia e la fine dell’era ‘degli olandesi’ con le cessioni di Gullit e Rijkaard, arrivano prima le sconfitte in Coppa Intercontinentale e Supercoppa Europea (giocate proprio al posto del Marsiglia estromesso per il caso Valenciennes) e poi lo storico trionfo (catartico) contro il Barça; dal lato societario, è l’anno che segna il nuovo ruolo di Berlusconi.

Voci rossonere: i protagonisti che racconteranno il Milan

A raccontarla, ci saranno i protagonisti di quell’annata pazzesca. La voce narrante di Alessandro Costacurta e quella di Franco Baresi, Filippo Galli, Paolo Maldini, Paolo Tassotti, Dejan Savicevic, Fabio Capello - più il cameo degli ex avversari Stoichkov e Minotti. Immancabile anche la presenza di Adriano Galliani. Ma a commentare le vicende di quell’anno magico per il milanismo ci sono anche le voci dei giornalisti. Da Licia Granello a Paolo Condò, Alberto Costa, Carlo Pellegatti, Luca Serafini e Gianni Visnadi, che nel ’94 seguiva i colori rossoneri per Tuttosport. Non mancheranno, però, anche le opinioni dell’ex direttore del Corriere della Sera, Palo Mieli e di Fausto Bertinotti, all’epoca avversario politico di Berlusconi (era il segretario di Rifondazione Comunista), ma pur sempre tifoso del Milan. Inoltre, su Sky e Now è disponibile on demand ‘Aspettando Milan 1994: Billy&Diego’, una divertente anteprima con una chiacchierata speciale su cinema, passione calcistica e politica, tra Costacurta e un super tifoso testimone di quegli anni: Diego Abatantuono.