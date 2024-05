Milan, Leao (già) in campo con 'Conceição'! Tutto merito della... mamma

In occasione della Festa Internazionale della Mamma, durante il 36º turno di Serie A i giocatori di diverse squadre scenderanno in campo con il nome (o il cognome) della madre sulla schiena. L'iniziativa è stata ufficializzata dalla Lega Serie A, che ha annunciato tutti i nomi che compariranno sulle divise di Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Lecce, Milan, Torino e Udinese . I rossoneri di Pioli scenderanno in campo domani sera a San Siro contro il Cagliari e in occasione della sfida con la squadra di Ranieri una curiosa coincidenza ha catturato l'attenzione dei tifosi.

Leao, Conceicao e Caldara "Ravanelli"

Rafael Leao giocherà infatti con il nome "Conceição" dietro la maglia, in quanto si tratta del cognome della madre e non solo. Il portoghese, numero 10 di Pioli, potrebbe dunque portare sulle spalle anche il cognome del prossimo tecnico rossonero a partire dall'anno prossimo. Sergio Conceição, infatti, è uno dei papabili per sedersi sulla panchina del Diavolo: dopo la finale di Coppa di Portogallo l'attuale tecnico del Porto incontrerà Villas-Boas per delineare il futuro. Un'altra curiosa coincidenza riguarda il difensore rossonero Mattia Caldara, ex Juventus, che sulla schiena porterà la scritta "Ravanelli", come l'ex campione bianconero che firmò l'ultima Champions League vinta dalla Vecchia Signora.