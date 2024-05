Milan, alta tensione: Pioli contro il Cagliari mette i big in panchina

MILANO - Stefano Pioli vede... Conceiçao ovunque. E chissà se quella scritta sopra il numero 10 avrà avuto un ruolo nella scelta di Stefano Pioli, come pare, di spedire Rafa Leao inizialmente in panchina stasera contro il Cagliari . Già perché, battute a parte, l’attaccante portoghese, così come tutti i suoi compagni di squadra, indosseranno una maglia col nome o col cognome della madre sulla schiena, per l’iniziativa del club in occasione della festa della mamma.

Leao in panchina

E la mamma di Rafa, di cognome, fa appunto Conceiçao, come uno dei principali candidati alla successione di Pioli (forse sarebbe stato meglio mettere Teresa, il nome di battesimo, ma ormai la frittata è fatta visto che l’immagine è stata resa pubblica dallo stesso Milan). Detto ciò, chiaramente se Leao non partirà nell’undici titolare non sarà per questo scherzo del destino, ma semplicemente per una scelta tecnica dovuta principalmente a una condizione fisica (e mentale?) non brillantissima. Una decisione però forte da parte del tecnico rossonero che sembra intenzionato a escludere anche altri tre senatori, ovvero capitan Calabria (reduce da due turni di squalifica), Tomori (protagonista in negativo del 3-3 contro il Genoa della scorsa settimana) e Theo Hernandez (apparso tutt’altro che in forma).

La scelta drastica

Dopo sei partite senza vittoria - l’ultima risale al 6 aprile, 3-0 a San Siro contro il Lecce, poi tre pareggi e tre sconfitte -, Pioli sembra dunque orientato a optare per una scelta drastica, un netto cambio di formazione con tanti big fuori. Chiaramente i due che fanno più rumore sono i due assi della fascia sinistra, Theo Hernandez e Leao, due giocatori che, in giornata, hanno rappresentato il punto di forza del Milan di Pioli, ma che troppo spesso in questa annata si sono assentati, fra prestazioni altalenanti e atteggiamento scostanti. Leao domenica scorsa è stato sostituito dall’allenatore sul punteggio di 2-1 per il Genoa al 22’ del secondo tempo e i tifosi, in silenzio per la scelta di protestare con la società, lo hanno fischiato mentre lasciava il campo. È vero che poi lo stesso Leao mercoledì è stato “abbracciato” dall’affetto di diversi sostenitori che sono andati a Casa Milan per scattarsi una foto con lui, ma è evidente che la reazione di un San Siro con 70mila persone sia diversa come impatto rispetto al “forza Rafa” di 200 persone in sede.

Sciopero del tifo rossonero

E lo stadio anche stasera sarà in modalità sciopero. La Curva Sud e l'Associazione italiana Milan Club proseguiranno nella loro protesta silenziosa per "stimolare" la società a dimostrare nei fatti e non solo nelle parole le proprie ambizioni. Sarà però interessante capire come verrà accolto Leao durante il riscaldamento, alla lettura delle formazioni e, se Pioli lo riterrà utile, al suo ingresso in campo. Finora Leao era stato escluso dalla formazione titolare solo per turnover in vista di impegni successivi o perché al rientro da un infortunio. Ovvio che non sia al top, ma dovendo il Milan puntare alla vittoria per chiudere il momento negativo e blindare il secondo posto, cercare di farlo senza il suo miglior giocatore tenuto inizialmente in panchina per scelta tecnica, non può che far riflette, rileggendo pure un passaggio della conferenza di ieri di Pioli: «Cercherò di scegliere quei giocatori che credo abbiano le energie e la condizione migliore per provare a mettere in campo una partita giusta, di qualità e concentrazione per provare a vincere la gara».