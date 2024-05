Milan, si è girato Giroud per l'ultima volta: "Addio, per sempre nel cuore"

Dopo le voci degli ultimi mesi, è arrivato l'annuncio ufficiale: Olivier Girud lascerà il Milan al termine della stagione per trasferirsi in Mls . A comunicarlo è stato lo stesso attaccante tramite un'intervista rilasciata ai canali del club, in cui ha condiviso tutte le emozioni dei suoi tre anni in rossonero con la gioia più grande dello scudetto conquistato nel 2022. Un trofeo su cui rimarrà indelebile il suo nome, vista la decisiva doppietta nel derby contro l' Inter da cui è nata la celebre frase " si è girato Giroud ". Delle parole che d'ora in poi i tifosi rossoneri ricorderanno con un po' di nostalgia per l'uomo che è riuscito a spezzare la maledizione della maglia numero 9.

Il francese, molto emozionato, ha annunciato così il suo addio: "Sono qui per dirvi che giocherò le mie due ultime partite al Milan . La mia carriera continuerà in Mls . Sono molto molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto con questa maglia negli ultimi tre anni, ma è arrivato il momento giusto per dire addio. Sono un po’ emozionato, ma comunque il Milan rimarrà per sempre nel mio cuore. Ho preso questa decisione qualche settimana fa. Ho dato tutto a questo club da quando sono arrivato a 35 anni fino ad oggi che ne ho quasi 38. Per me, e penso anche per mia la famiglia, è il momento giusto per un’esperienza di vita un po' diversa".

Milan, il rimpianto di Giroud: "Volevo lasciare con un trofeo"

Giroud si è quindi espresso sulla sua scelta di lasciare il calcio europeo, non nascondendo di avere qualche riampianto: "Ho il cuore che batte molto forte, per me il calcio è passione e vita. Finire con un club così importante era la cosa che volevo, ma devo ammettere che avrei voluto lasciare con un trofeo. Adesso la cosa più importante è però tenere il secondo posto e ringraziare i tifosi per tutto quello che mi hanno dato e per le emozioni favolose che abbiamo vissuto insieme". Quindi un'analisi su quest'ultima stagione al Milan: "Il campionato era difficile, l’Inter ha fatto un grande percorso. In Europa ero devastato quando abbiamo perso contro la Roma perché non era la partita che volevamo giocare, siamo stati al di sotto del nostro livello. Volevo portare un ultimo trofeo, ma spero che il Milan continuerà a vincere anche senza di me. Sarò sempre per sempre un grande tifoso".

Giroud ricorda lo scudetto: "Non mi aspettavo tanto affetto"

Infine l'attaccante ha parlato delle emozioni più grandi vissute con la maglia del Milan: "Quando abbiamo vinto lo Scudetto al primo anno non mi sarei mai aspettato tanta gente in strada a festeggiare con noi. Siamo stati travolti dall'amore e della passione dei tifosi. Solo quando sei dentro questo club ti rendi conto di quanto sia grande, è stato un onore e anche un’esperienza molto importante a livello umano. Voglio ringraziare Maldini e Pioli per la fiducia che mi hanno dato".