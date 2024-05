Pioli: "Bilanci? Prossima settimana. Ma una cosa si può dire..."

TORINO - "Quando giochi contro il Toro è sempre una partita fisica , di duelli e seconde palle, e loro sono stati più bravi di noi. Nel primo tempo non avevano mai tirato in porta , ma se lo abbiamo chiuso con un doppio svantaggio significa che ci siamo fatti trovare impreparati. Dopo la partita è stata equilibrata, ma non siamo riusciti a riprenderla. Peccato, perché qualche occasione l'abbiamo avuta, ma non ci siamo riusciti ". Sono le parole, ai microfoni di Dazn, del tecnico del Milan Stefano Pioli dopo il ko all'Olimpico Grande Torino contro i granata di Juric: " Rimpianti? Il nostro è stato un buon campionato, perché noi siamo stati i migliori dei normali . L' Inter ha fatto qualcosa di non normale. Abbiamo avuto continuità, qualità e mentalità che ci hanno permesso di raggiungere un secondo posto che non è un risultato scontato, visto che solo una squadra può vincere. I nostri rimpianti devono essere soprattutto rivolti all'Europa perché, nonostante un girone difficile, ci è mancato veramente poco per superarlo. Basti vedere cosa è riuscito a fare il Borussia Dortmund nel corso della Champions. Ma le stagioni sono così: il Borussia, in Germania, è arrivato quinto a 25 punti dal Bayer Leverkusen eppure è in finale . L'Europa è un attimo e se non lo cogli, esci presto. Champions ed Europa League sono i nostri rimpianti in questa stagione".

Sul futuro

"I grandi numeri non mentono mai. Abbiamo fatti tanti gol, ma ne abbiamo subiti troppi, il che significa che alcune situazioni non siamo riusciti a gestirle, collettivamente e, alcune volte, individualmente, come successo stasera, perché sul primo gol siamo in superiorità numerica ma non marchiamo bene l'avversario. Il nostro tallone d'Achille è stato quello di subire troppi gol e questo non ci ha permesso di ottenere in campionato risultati ancora migliori di quelli che sono stati. Che settimana mi immagino? Capisco la domanda... Non lo so, la vivrò. Sono sempre stato così. Vivo la situazione e cerco di affrontarla con il maggior equilibrio possibile, ma anche con tutta la passione, l'energia e i sentimenti che ho. La vivrò insieme ai miei giocatori. In questi anni abbiamo fatto salire le aspettative di tutti, perché adesso sembra che un secondo posto sia un risultato scadente e non è così. I giocatori che ho avuto quest'anno, ma anche quelli avuti durante tutto il percorso, mi hanno dato tanto e viceversa. La vivrò insieme a loro, a Giroud e Kjaer, che sappiamo già che non faranno parte della squadra nella prossima stagione.

Quindi, sarà una settimana sicuramente piena di emozioni per tutti. Il tatuaggio per lo Scudetto? Questo rimane. Onestamente, devo aspettare la prossima settimana per fare dei bilanci, ma una cosa credo che si possa dire: io valuto il mio lavoro da sempre dove ho lavorato per quello che ho trovato e quello che lascio. Poi, ognuno farà le sue valutazioni. Io ho trovato certe situazioni e lascio, se lascerò il Milan, un'altra situazione. Il resto sono chiacchiere e pochi contenuti", afferma Pioli che, ai microfoni di Sky, aggiunge: "Futuro? Non ce l'ho con nessuno, abbiamo avuto una situazione non semplice intorno a noi e l'abbiamo gestita nel migliore dei modi. Non ho appuntamenti con la società, da quando sono qui ci troviamo sempre a fine stagione. In questo momento non so nulla. Non ho parlato con nessun'altra squadra, lo farò solo se finirà il mio contratto con il Milan, perchè ho rispetto per questa società e per questi tifosi. In questo momento voglio solo finire al meglio, poi valuterò".