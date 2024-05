Milan e il futuro in panchina: Fonseca-Van Bommel-De Zerbi, tutte le novità

MILANO - Con la Ligue 1 che si è conclusa ieri sera, iniziano le ore calde attorno al futuro di Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese del Lille, se non ci saranno cambi di programma, oggi incontrerà la dirigenza del suo club e da questo vertice potrà emergere un’indicazione importante. Il Lille, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe pronto a sottoporgli anche una nuova proposta contrattuale visto che l’attuale accordo scade il 30 giugno. Il Milan attende comunicazioni, anche perché poi dovrà fare la sua scelta definitiva su chi sarà il prossimo allenatore rossonero visto che, nel corso di questi giorni ci sarà l’incontro con Stefano Pioli per discutere sul come risolvere il contratto. Fonseca, dunque, rimane un nome caldo, ma accanto a lui – in primissima fila – c’è Mark van Bommel, che ha fatto molto bene con l’Anversa ed è l’altro profilo fortemente caldeggiato dal board milanista.

Lo scenario De Zerbi

Il tourbillon delle panchine europee, però, potrebbe anche aprire a scenari imprevedibili nel corso delle passate ore, anche se al momento il profilo di Roberto De Zerbi, per il quale non si dovrà più pagare la clausola risolutoria da 15 milioni, non viene segnalato come caldo nei top milanisti. Ma tutto può succedere, perché l’ermetismo strategico della dirigenza del Milan può anche indurre a pensare che ci possano essere anche dei nomi che sono rimasti in sordina. I prossimi giorni, inevitabilmente, dovranno dare un indirizzo chiaro e preciso perché la stagione sta arrivando sotto la bandiera a scacchi e c’è un mercato da programmare assieme a quello che sarà il nuovo allenatore. Nel mentre, arrivano sempre più indicazioni di come – in caso di formazione della squadra Under 23 – sarà Daniele Bonera l’allenatore con lo stadio di Solbiate Arno (a cinque minuti da Milanello) scelto per le gare casalinghe (circa 1 milione di euro di lavori previsti in estate).