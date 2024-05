Milan, è la serata degli addii con la Salernitana: salutano Giroud e Kjaer

Oltre al saluto a Stefano Pioli, questa sera San Siro renderà omaggio per l’ultima volta a due dei pilastri che hanno caratterizzato gli anni della rinascita milanista, ovvero Olivier Giroud e Simon Kjaer . I due hanno annunciato da giorni il loro addio alla maglia milanista, con l’attaccante francese che ha già firmato per i Los Angeles FC mentre Simon Kjaer sta valutando le proposte che sono arrivate al suo agente per continuare a giocare. Sarà un abbraccio intenso e commosso quello che San Siro riserverà ai due senatori, con il pubblico che a quasi un anno di distanza dall’addio al calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic, avrà nuovamente gli occhi lucidi per due degli eroi dello scudetto di due anni fa.

La fine di un capitolo: il tributo a Giroud e Kjaer

Il saluto avverrà tra il secondo tempo - quando la Curva Sud ritornerà a tifare - e il finale di partita, quando ci sarà l’omaggio dello stadio a Giroud e Kjaer. L’attaccante, nell’intervista concessa a L’Équipe, ha parlato del suo anno e del suo addio al Milan: «È vero che a livello statistico ho fatto bene, ma non è il modo migliore per salutare il Milan. Tornando al discorso personale, ho fatto 14 gol e 8 assist in campionato. Pensando alla mia età, non erano in tanti a pensare che avrei potuto dare ancora questo apporto. Vuol dire che sono stato coinvolto spesso nel gioco e che ho dato il mio contributo».

Giroud e Kjaer, tra l’altro, scenderanno in campo con la maglia della prossima stagione, che farà il suo esordio questa sera e sarà utilizzata pure nell’amichevole di venerdì contro la Roma a Perth, in Australia. Anche Antonio Mirante, questa sera, saluterà il Milan. Da segnalare che la Lega Serie A ha insignito il terzino milanista Alessandro Florenzi del premio Fair Play per la stagione 2023-24. Per quanto concerne la formazione che Pioli manderà in campo questa sera, dentro tutti i titolari, perché la voglia di chiudere con una vittoria c’è e il congedo da San Siro vorrà essere il più sereno possibile: dall’inizio, dunque, Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.